Djokovic wint Australian Open voor achtste keer na knappe comeback

Djokovic, die nu Rafael Nadal weer aflost als nummer 1 van de wereld, won de Australian Open eerder al in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 en in 2019. De 32-jarige tennisser heeft nog nooit een eindstrijd verloren in Melbourne. Vorig jaar liet hij Nadal in de finale kansloos.

Djokovic bracht zijn totaal aantal grandslamtitels op zeventien. Dat zijn er drie minder dan Roger Federer en twee minder dan Rafael Nadal.

Voor Thiem (26) was het al de derde finale op een grandslamtoernooi die hij verloor. In 2018 en 2019 moest hij op Roland Garros zijn meerdere erkennen in Nadal.

Aan de stok

Ondanks winst in de eerste set kwam Djokovic al snel in de problemen tegen Thiem. Nadat hij de Oostenrijker op gelijke hoogte had laten komen, kreeg de huidige nummer twee van de wereld het aan de stok met de umpire en vervolgens ging ook de derde set verloren.

Na een medische onderbreking rechtte Djokovic de rug en trok hij de stand weer gelijk. In de vijfde set maakte hij het karwei, na precies vier uur spelen, vakkundig afmaakte.

Thiem loopt unicum mis

Thiem had met een zege voor voor een unicum kunnen zorgen. Hij had de eerste grandslam-winnaar uit de jaren negentig kunnen worden.

Dominic Thiem baalt van zichzelf na een fout. Ⓒ AFP

Door de hegemonie van Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer was het voor ’jonge spelers’ de laatste jaren erg lastig om een Major te winnen.

Juan Martin Del Potro en Marin Cilic zijn momenteel de jongste grandslam-winnaars. Zij zijn beiden geboren in 1988 en 31 jaar oud.