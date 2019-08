ADO van crisis naar crisis

De teleurstelling druipt er vanaf bij Lex Immers na de nederlaag thuis tegen Sparta. Ⓒ FOTO ANP

DEN HAAG - Een wisseling van de wacht bij ADO Den Haag. De bestuurscrisis gaat naadloos over in de volgende crisis in het Cars Jeans Stadion, een sportieve crisis. Samen met PEC Zwolle staat de Haagse club na drie competitieduels troosteloos onderaan en moet het eerste punt nog worden gescoord. Na verliespartijen tegen FC Utrecht en PSV bleek Sparta in de hofstad te sterk: 1-2.