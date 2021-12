Mohammed Ben Sulayem nieuwe president autosportfederatie FIA

Ben Sulayem is een voormalig rallyrijder uit Dubai. Hij was een van de twee kandidaten om het stokje over te nemen van Todt, die bezig was aan zijn laatste termijn. Graham Stoker was de andere gegadigde. Bijna 62 procent van de stemmen ging echter naar Ben Sulayem. Nederland stemde drie keer. De nationale federatie KNAF als afgevaardigde van de sporttak en de KNAC (Automobiel Club) en ANWB als het gaat om mobiliteit.

Ben Sulayem zat al sinds 2008 in de zogeheten World Motor Sport Council van de FIA en was sindsdien ook vicepresident.