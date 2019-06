Luis Suarez de schlemiel bij Uruguay

Het elftal van bondscoach Óscar Tabárez was in de kwartfinale in Salvador aanzienlijk beter dan Peru, maar wist niet te scoren: 0-0. Wel werden twee doelpunten, van Edinson Cavani en Luis Suárez, wegens buitenspel afgekeurd. In de Copa América volgt na een gelijke stand geen verlenging, maar worden direct strafschoppen genomen.

Luis Suarez begon voor Uruguay aan de penaltyreeks. De aanvaller van FC Barcelona, en voorheen Liverpool en Ajax, miste. Hij zag zijn inzet gestuit door Pedro Gallese. Mede daardoor kon Peru de leiding nemen en dat deed dat ook via Jose Paolo Guerrero. Daarna vlogen de ballen aan beide kanten tegen de touwen. Peru maakte geen fout, won de strafschoppenserie met 5-4 en bekert zo verder in de Copa America. De beslissende pingel werd door Edison Florers benut.

Suarez barstte direct na de uitschakeling in tranen uit. Het was zijn grote droom om op 32-jarige leeftijd met Uruguay nog een grote prijs te pakken. Peru, dat speelde zonder de aan zijn linkerknie geblesseerde oud-PSV'er Jefferson Farfán, neemt het in de halve finales op tegen Chili. De andere halve eindstrijd gaat tussen gastland Brazilië en Argentinië.