Late Griekse treffer verspert de weg van PSV naar laatste zestien Europa League

Door de 4-2 nederlaag van vorige week PSV wist bij de aftrap al dat het minimaal twee keer moest scoren om door te gaan. Die goals moest het afdwingen zonder controlerende middenvelder Ibrahim Sangaré. Hij kreeg in Piraeus een gele kaart en was zodoende geschorst voor de return. Verdediger Olivier Boscagli viel vorige week uit met een hoofdwond, maar keerde gewoon weer terug in de basis, waar Roger Schmidt koos voor een vijfmansachterhoede, waarbij er voor de backs Denzel Dumfries en Philipp Max veel ruimte was om op te stomen.

Weer Zahavi

Na een paar wijfelende eerste minuten herpakte PSV zich goed met een paar aardige kansen, waarvan de beste voor Eran Zahavi was, maar hij schoot over. Aan de andere kant was de kopbal van Youssef El-Arabi niet ongevaarlijk, zijn poging verdween langs de verkeerde kant van de paal. De kopbal van Zahavi halverwege de eerste helft was een stuk beter. Hij kopte de bal uit een hoekschop goed naar de grond. Doelman José Sá kreeg zijn handen er nog wel even achter, maar kon niet voorkomen dat de bal over de lijn gleed. Daarmee deed hij het opnieuw, na vorige week in Griekenland ook al beide treffers te hebben gemaakt.

PSV was veel beter, maar moest wel waken voor enkele momenten van de Grieken. De van de Eindhovenaren gehuurde Bruma was na een halfuur heel dicht bij de gelijkmaker met een actie die hij afgelopen seizoen in het Brabantse rood-wit zelden liet zien. Hij zette met een beweging twee spelers te kijk, maar mikte vervolgens net naast.

Donyell Malen vuurt een bal richting het vijandelijke doel Ⓒ ANP/HH

Die grote kans maakte dat PSV iets behoedzamer ging spelen, ook wetende dat er al een van de twee benodigde doelpunten gemaakt was. Voetballend kwam het elftal dan ook niet meer tot kansen, maar vlak voor rust viel toch de tweede treffer. Wederom was het Zahavi en dit keer kon Sá er werkelijk niets aan doen. Met een schitterende vrije trap in de kruising liet de Israëliër de doelman volstrekt kansloos.

Paal en lat

De tweede helft gaf logischerwijs een heel ander spelbeeld. Olympiakos moest op jacht naar de 2-1 en vond die treffer bijna, maar de paal stond een doelpunt in de weg, waarna de rebound werd overgewerkt. Na een sterke start van de bezoekers vocht PSV zich weer terug in de wedstrijd en kreeg het kansen via Donyell Malen, terwijl een vrije trap van Max rakelings langs de paal raasde.

Toch kwam Olympiakos in het slotkwartier onvermijdelijk weer aandringen. De Grieken raakten weer het aluminium. Kostantinos Fortounis zag zijn vrije trap uiteen spatten op de deklat net boven de zwevende Yvon Mvogo. Ook PSV had niet altijd geluk in de afwerking, zo trof Malen met een knal de paal.

In de slotfase ging het alsnog fout. Fortounis gaf voor, waarna Mvogo nog redde op de kopbal, maar in de rebound was het toch raak. Ahmed Hassan werkte de beslissende 2-1 tegen de touwen.

Die klap bleek PSV te machtig. In de blessuretijd kon het geen mogelijkheden op de 3-1 meer afdwingen. Dus eindigt het Europese avontuur van de Eindhovenaren ondanks een goede wedstrijd al in februari.