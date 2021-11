PSV drie maanden zonder Eran Zahavi

Zahavi raakte deze interlandperiode geblesseerd aan zijn knie in de wedstrijd tegen Oostenrijk. Na afloop werd al bekend dat hij een maand moest toekijken, maar inmiddels blijkt de situatie een stuk ernstiger. Er wordt nog onderzocht of er een operatie nodig is. In dat geval kan de spits mogelijk zelfs langer absent zijn.

Ook de Ryan Thomas keert in 2021 niet meer terug bij de selectie. De Nieuw-Zeelander ligt al langer in de lappenmand. De middenvelder speelde op 3 oktober thuis tegen Sparta voor het laatst. Sindsdien was hij absent vanwege een blessure aan zijn knie, die hem dus zeker tot de winterstop zoet houdt.

Verder ontbreekt Philipp Max zaterdag tegen Vitesse vanwege een coronabesmetting. Of hij de Europa League-clash met Sturm Graz haalt, is nog onduidelijk. Daarnaast moet PSV het dit weekend ook doen zonder Cody Gakpo, Noni Madueke en Jordan Teze. Die eerste twee hoopt Schmidt met een paar weken weer te kunnen verwelkomen in zijn selectie.