Ten Hag haalt uit naar arbitrage

„We zullen het moeten accepteren. Het is zoals het is, maar het wordt nog een heel lange nacht”, sprak Ten Hag in gesprek met Ziggo Sports. „”Een aantal beslissingen die worden genomen, kun je aan twijfelen. En dat was twee weken geleden ook al zo. Zelfde laken en pak.”

Bij een 4-2 voorsprong voor Ajax kreeg zowel Daley Blind als Joël Veltman een tweede gele kaart. „Daley Blind maakt een overtreding, maar daarvoor werd er al een overtreding op Daley gemaakt. Als je een VAR hebt, dan moet hij dit zien. Over twee weken zijn Blind en Veltman er niet bij. Of misschien dat ze wel mogen meedoen als de UEFA een fout wil goedmaken.”

Twee weken geleden verloor Ajax met 0-1 van Chelsea. In dat duel ging een doelpunt van Quincy Promes niet door, omdat de VAR ingreep. De arbitrage leek echter niet het goede moment van spelen te hebben uitgekozen.

