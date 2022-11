LIVE D-day voor Duitsland tegen Spanje

Volg alle updates, goals en statistieken van de WK-wedstrijden via ons scorebord:

Spanje - Duitsland

Duitsland heeft op het WK voetbal voor de tweede wedstrijd tegen Spanje de basisformatie op twee plaatsen gewijzigd. Bondscoach Hansi Flick kiest nu voor Leon Goretzka en Thilo Kehrer, in plaats van Kai Havertz en Nico Schlotterbeck. Duitsland verloor het eerste duel van Japan. Spanje won ruim van Costa Rica.

In het doel begint Manuel Neuer aan zijn achttiende wedstrijd op een eindronde van een WK. Hij komt daarmee op gelijke hoogte met zijn legendarische voorganger Sepp Maier, die in 1974 met West-Duitsland de wereldtitel veroverde.

Kroatië - Canada

Kroatië heeft het in zijn tweede WK-duel maar even moeilijk gehad met Canada. Na een snel opgelopen achterstand stelde de finalist van het vorige WK geroutineerd orde op zaken. De formatie van aanvoerder en spelverdeler Luka Modric won met 4-1.

België - Marokko

Marokko heeft België een gevoelige nederlaag toegebracht in de groepsfase van het WK voetbal in Qatar. De ploeg van bondscoach Walid Regragui won met 2-0 door doelpunten in de tweede helft van Abdelhamid Sabiri en voormalig AZ-speler Zakaria Aboukhlal.

Japan - Costa Rica

Costa Rica heeft zijn eerste overwinning geboekt op het WK voetbal in Qatar. Na de 7-0-nederlaag tegen Spanje wonnen de Costa Ricanen in het Ahmad Bin Ali-stadion in Al Rayyan met 1-0 van Japan.