Cort Nielsen wint 16e Vuelta-etappe; Roglic steviger in rode trui

De rode leiderstrui blijft met nog twee ritten te gaan stevig om de schouders van Primoz Roglic. Richard Carapaz (op de tweede plaats) en Hugh Carthy (derden) volgen op geruime afstand van de Sloveen.

Primoz Roglic (m.) heeft de rode trui stevig om de schouders. Ⓒ BSR Agency

Roglic had vanaf de start in Salamanca om 13.00 uur voor de 25e racedag de ’leiderstrui’ in een meerdaagse ronde waarin hij actief was om de schouders. In het wielerseizoen 2020 betekent dat dat Roglic liefst 57 procent van zijn koersdagen ’als leider’ heeft rondgereden. Waar hij in de Tour de France het geel op de voorlaatste dag verspeelde aan Tadej Pogacar, lijkt de Vuelta-zege hem toch niet meer te kunnen ontgaan.

Zonder de vanwege privé-omstandigheden afgestapte Luis Leon Sanchez ontstond er na zo’n veertig kilometer een kopgroepje van zes renners. Remi Cavagna, Jesus Ezquerra, Kobe Goossens, Angel Madrazo, Juan Felipe Osorio, en Robert Stannard.

Remi Cavagna laat zich van voren zien deze vrijdag. Ⓒ BSR Agency

Osorio moest uit die groep als eerste lossen en op veertig kilometer van de finish ging Cavagna er in zijn eentje vandoor, gevolgd door Stannard. Die wist hij op zeventien kilometer voor de streep af te schudden, waarna hij zelf op twee kilometer voor het einde zelf werd ingerekend. De sprint werd uiteindelijk een prooi voor Cort Nielsen.

Bekijk hier de rituitslagen, standen in de klassementen en het etappeschema in de Vuelta