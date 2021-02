NEC-fans mogen zondag eindelijk stadion weer in, maar staan nog niet te springen

De 1500 fans die het stadion in mogen, moeten zich echter verplicht zowel enkele dagen voor als ná de wedstrijd laten testen op corona. „Heel wat supporters zien het niet zitten om zich twee keer te laten testen en mogelijk bij binnenkomst ook nog een sneltest te moeten ondergaan”, zegt voorzitter Jeroen Rengers van de Supportersvereniging NEC.

Van de 1500 beschikbare plaatsen voor de wedstrijd tegen De Graafschap is pas iets meer dan de helft vergeven. Volgens Rengers wachten veel fans af hoe het Fieldlab-experiment van zondag verloopt. „Als alles goed loopt, zullen de thuisblijvers denken: de volgende keer wil ik er ook bij zijn. Dit kan een katalysator worden om het publiek terug de stadions in te krijgen.”

Er is sinds begin oktober al geen publiek meer welkom in de stadions in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. NEC verloor woensdagavond de kwartfinale van de KNVB-beker tegen VVV-Venlo en zag zo een halve finale tegen aartsrivaal Vitesse aan de neus voorbij gaan.