’Geen pijn op de motor’ Medisch wonder Michael van der Mark geeft alweer vol gas in Assen

Michael van der Mark heeft zijn eerste rondjes na een dubbele beenbreuk achter de rug. Ⓒ ANP/HH

ASSEN - Het was op de openingsdag van de 30e editie van het WK Superbike op TT Circuit Assen wel even wennen voor de toeschouwers. Zonder mondkapje en coronarestricties konden zij zich weer vrijuit begeven over het rennerskwartier, dat volgepropt stond met titanische trucks en hospitality units waarvan de een nog groter was dan de ander. Onder een zonnige hemel liepen dan ook alleen maar blije gezichten rond in The Cathedral of Speed. Iedereen leek verheugd met het Nieuwe Normaal.