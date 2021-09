Live Champions League: Ronaldo direct weer trefzeker

Zo komt titelhouder Chelsea in actie tegen Zenit Sint-Petersburg. Het meest aansprekende duel is de kraker tussen het Barcelona van Ronald Koeman en Bayern München. De laatste keer dat beide teams elkaar ontmoetten werd het 2-8 voor de Duitsers.

Donny van de Beek mag het in de uitwedstrijd tegen Young Boys vanaf de eerste minuut laten zien bij Manchester United. De oud-Ajacied heeft van coach Ole Gunnar Solskjaer in Bern een basisplaats gekregen voor het eerste groepsduel in de Champions League. In de Engelse competitie kwam hij tot dusver alleen in de thuiswedstrijd afgelopen zaterdag tegen Newcastle United (4-1) als late invaller even in actie.

Cristiano Ronaldo is ook weer van de partij bij United. De Portugese superster scoorde bij zijn luidbejubelde rentree op Old Trafford tegen Newcastle meteen twee keer. Het duel in poule F in Zwitserland is om 18.45 uur begonnen. Op dat tijdstip zijn ook Sevilla en Red Bull Salzburg (groep G) gestart. Bij de thuisclub is de Nederlandse verdediger Karim Rekik reserve.

Programma Champions League 14 september

Groep E

21.00 uur: Barcelona - Bayern München

21.00 uur: Dinamo Kiev - Benfica

Groep F

18.45 uur: BSC Young Boys - Manchester United

21.00 uur: Villarreal - Atalanta Bergamo

Groep G

18.45 uur - Sevilla - Red Bull Salzburg

21.00 uur - OSC Lille VfL Wolfsburg

Groep H

21.00 uur - Chelsea - Zenit Sint-Petersburg

21.00 uur - Malmö FF - Juventus

Programma Champions League 15 september

Groep A

21.00 uur - Club Brugge - Paris Saint-Germain

21.00 uur - Manchester City - RB Leizpig

Groep B

21.00 uur - Atlético Madrid - FC Porto

21.00 uur - Liverpool - AC Milan

Groep C

18.45 uur - Besiktas - Borussia Dortmund

21.00 uur - Sporting CP - Ajax

Groep D

18.45 uur - FC Sheriff - Shakhtar Donetsk

21.00 uur - Internazionale - Real Madrid