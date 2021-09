Statistieken Champions League: Juventus met ruime zege van start

Voetbal

Arne Slot: ’Daar verbind ik bij Bryan Linssen niet gelijk conclusies aan’

In Haifa had Bryan Linssen de mogelijkheid om de wedstrijd te beslissen in het voordeel van Feyenoord. In de eerste helft kreeg hij twee kansen, al waren dat moeilijke ballen. Maar na rust had de Limburger, die voorlopig de nummer 1 is op de spitspositie, meer moeten doen met een prima kans na een a...