Appolon Limassol maakt einde aan zegereeks AZ

Ondanks de zeperd op het eiland in het oosten van de Middellandse Zee, blijft de club uit Alkmaar riant bovenaan staan in Groep E van de Conference League. Maar een goede generale voor de topper tegen Feyenoord van komende zondag was het allerminst: AZ speelde met afstand zijn slechtste wedstrijd van het seizoen.

De club uit Alkmaar, dat uit bij Limassol zijn negentiende officiële wedstrijd van het seizoen speelde, kan even op adem komen, voordat het over twee weken opnieuw een Europese uitwedstrijd speelt: in Liechtenstein tegen FC Vaduz. Bij een gelijkspel is de ploeg zeker van Europese overwintering.

Basisplaats Karlsson

De wedstrijd op Cyprus kende een aantal noviteiten voor AZ, dat het duel in het behagelijke Nicosia ‘met negen uit drie’ als foutloze koploper was ingegaan. Voor de eerste keer sinds de laatste wedstrijd van het afgelopen seizoen, stond Jesper Karlsson weer eens op zijn vertrouwde linksbuitenplek in de startopstelling, terwijl Riechedly Bazoer zijn basisdebuut voor AZ beleefde. Door alle omzettingen was Myron van Brederode, zondag nog op fraaie wijze doelpuntenmaker in Utrecht, de pineut.

Apollon vocht weliswaar voor zijn laatste kans in de groepsfase, maar de kampioen van Cyprus liet het voetballen aanvankelijk aan de club uit Alkmaar over. AZ kreeg in het eerste half uur drie grote kansen, maar vergat te scoren. Dani de Wit kopte uit een voorzet van Milos Kerkez op de lat en kwam bij een voorzet van dezelfde Hongaarse linksback een teenlengte tekort om de bal achter Aleksandar Jovanovic te tikken.

Mannetje De Wit

AZ riep het onheil over zich af nadat Bazoer in één en dezelfde aanval tweemaal een dot van een kans liet liggen. Bij de eerste de beste hoekschop van de thuisclub liep De Wit zijn mannetje (Valentin Roberge) lopen en de Fransman wist wel raad met het buitenkansje: 1-0.

Dani de Wit jaagt op de bal. Ⓒ EPA

Het vertoonde spel en, wellicht, de thuiswedstrijd over drie dagen tegen Feyenoord, noopte Jansen bij rust tot optreden. Jordy Clasie en Pantelis Hatzidiakos bleven in de kleedkamer achter en werden vervangen door Jens Odgaard en Mayckel Lahdo. Het zorgde voor de nodige omzettingen bij AZ: Odgaard kwam in de spits te staan, waardoor De Wit weer op zijn normale positie, ‘nummer 10’ belandde. Rechtsbuiten Sugawara zakte af naar de defensie: Lahdo werd als rechterspits geposteerd.

Showmannetje

De gasten zetten aan en het spel speelde zich vooral af op de helft van Apollon, maar in de eerste tien minuten na de thee kwam AZ niet verder dan een schotje van Bazoer, dat ruim naast ging. Dezelfde Bazoer miste de nodige handelingssnelheid en leed daardoor een aantal keer onnodig balverlies.

AZ-trainer Pascal Jansen kijkt toe. Ⓒ EPA

Na ruim een uur pleegde Jansen nog eens drie wissels en tevens zijn laatste: Peer Koopmeiners, Mees de Wit en Van Brederode kwamen, Dekker, Kerkez en Karlsson bliezen de aftocht. Een half minuutje eerder had Karlsson nog met een halve omhaal, in buitenspelpositie, geprobeerd de gelijkmaker in de touwen te jagen. Het showmannetje raakte de bal maar half.

Zwakke Sugawara

In de slotfase kreeg Van Brederode een kans na slordig balverlies van de thuisclub. Het schot van de invaller kwam op de hak van Chambos Kyriakou, die daarmee de gelijkmaker voorkwam. Uit een hoekschop van Yukinari Sugawara, zijn enige goede balcontact, schoot Dani de Wit in de handen van Jovanovic.

Daar bleef het bij voor een onthutsend zwak AZ, dat geen schim was van het elftal dat dit seizoen zo vaak oogstrelend voetbal liet zien.