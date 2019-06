Verstappen: ’Vergelijking van Grosjean slaat nergens op’

„We zijn zoveel sneller dan er eerder is gereden. Dat vind ik dus echt onzin. En ja, Hamilton kan met zo’n goede auto op negentig procent rijden en alsnog winnen”, aldus Verstappen in aanloop naar de Grand Prix van Frankrijk. Ook over de woorden van Haas-coureur Grosjean, die stelde dat hij bij een recent uitstapje in een kart veel meer uitgeput was, heeft Verstappen een duidelijke mening. „Die vergelijking slaat echt nergens op. Bij het karten gebruik je heel andere spiergroepen. Als ik nu ga karten ben ik na twintig of dertig ronden ook naar de klote. Terwijl ik op mijn vijftiende zonder problemen 300 rondjes kon rijden. Betekent dat dan dat ik nu minder sterk ben dan toen? Nee, totaal niet. Maar dan worden je onderarmen en ribben bijvoorbeeld veel meer belast. Als maten van mij, die 300.000 rondjes per jaar rijden in de kart, nu in een race-auto zitten voelen ze de dag erna hun nek niet meer.”

Volgens Verstappen is het normaal dat de huidige Formule 1-coureurs fysiek beter bestand zijn tegen bijvoorbeeld de g-krachten. „Door de jaren heen krijg je steeds meer informatie en kan je je steeds beter voorbereiden op een race. Dat is in alle sporten zo. Ik denk dat voetballers nu ook een stuk fitter zijn in vergelijking met 1990.”

