Tour de France-winnaar Tadej Pogacar waagt zich aan Ronde van Vlaanderen

Pogacar staat vooral te boek als klassementsrenner, maar stond de afgelopen seizoenen ook zijn mannetje in diverse klassiekers, al waren dat vooral koersen waarin werd geklommen, zoals de Ronde van Lombarije en Luik-Bastenaken-Luik. Beide monumenten werden dit jaar gewonnen door de Sloveense alleskunner.

„Hij kan ook goed op kasseien rijden”, zei de Belg Jasper Philipsen eerder al over zijn oud-ploeggenoot, die op zijn 23e al dertig profzeges achter zijn naam heeft staan. „Als Tadej start in de Ronde van Vlaanderen, wil hij meestrijden met de besten.”

Hoewel Pogacar volgend jaar zijn debuut maakt in de Ronde van Vlaanderen zijn de Vlaamse kasseien niet totaal onbekend voor hem. In 2018 eindigde hij als vijftiende in de editie voor beloften.