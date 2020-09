Marten de Roon: ’Wij hebben geen naam genoemd’

„Met lijstjes houden wij ons niet bezig”, gaat De Roon in op de vraag wie er de nieuwe bondscoach van Oranje moet worden. Het laatste nieuws was namelijk dat de spelersraad Henk ten Cate als ideale kandidaat naar voren had geschoven. „Het is onzin dat de spelersraad of dat de selectie iemand naar voren schuift. Er is geen enkele naam genoemd. Wij nemen niet de beslissing. Wij noemen geen namen, dat is niet aan ons. Uiteindelijk is het de directie die de keuze maakt.”

De middenvelder en zegt dat de spelersgroep met andere zaken bezig is. „We praten over dat Koeman weg is”, gaat De Roon verder. „We lezen wel alles, over lijstjes en zo, maar we praten als spelersgroep over wat er aan de hand is, waar wij mee bezig zijn en hoe we verder willen. Meer niet.”

De Roon legt uit dat de spelersraad de spelersgroep op de hoogte houdt over de gesprekken die het voert met de directie. „Zij bespreken waarmee we bezig zijn, hoe het gaat en hoe wij verder willen”, al doelt De Roon dus niet over het aanstellen van de bondscoach. „Vanuit de spelersgroep beslissen wij niet welke namen erbij horen”, benadrukt De Roon nogmaals. „Niet iedereen in onze groep heeft met dezelfde trainer gewerkt. Wij distantiëren ons van de lijstjes.”

Of het nu Ten Cate wordt of een andere coach. De Roon legt uit wat de belangrijkste taak is van de toekomstige bondscoach van Oranje. „Resultaten halen”, zegt hij. „Voor ons moet hij in het plaatje passen en dat hij past bij de groep, maar het belangrijkste is dat hij resultaten haalt, dan is de bevolking ook blij.”