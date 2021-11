Nadine Broersen is zwanger: ’Bye bye abs, hello baby’

Sport

Ambitieuze Abdi Nageeye ’slechts’ vijfde in New York

Abdi Nageeye begon met hoge ambities aan de vijftigste marathon van New York, maar de 32-jarige Nederlander kwam niet verder dan de vijfde plaats. Nageeye liep in Central Park over de finish in 2.11.39, ruim 3 minuten na winnaar Albert Korir. Hij evenaarde daarmee wel de prestatie van Gerard Nijboer...