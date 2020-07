Fout Pröpper leidt zege Liverpool op Brighton in

Wanneer de kampioen nog drie wedstrijden wint, verdwijnt City ook met het hoogste aantal zeges in een seizoen (32) uit de recordboeken.

De zege op Brighton leek eenvoudig tot stand te komen. Liverpool, met Georginio Wijnaldum en de jarige Virgil van Dijk (29) in de basis, stond al na acht minuten met 2-0 voor. Eerst scoorde Mohamed Salah op aangeven van Naby Keïta na een fout van Davy Pröpper. Keïta veroverde twee minuten later opnieuw de bal, stuurde Salah weg die aanvoerder Jordan Henderson bediende: 0-2.

Kort voor de rust scoorde de Belg Leandro Trossard echter tegen en het duurde tot de 76e minuut eer Liverpool de marge weer op twee had. Opnieuw Salah, met zijn negentiende doelpunt van het seizoen, was de maker van de 3-1. Brighton houdt nog een marge van negen punten met de degradatieplaatsen.

City wervelt langs Newcastle

Manchester City, de onttroonde kampioen, wervelde op eigen veld langs Newcastle United: 5-0. Of het echter voldoende is om volgend seizoen in de Champions League te spelen, is de vraag. Vooralsnog mag de club dat niet van de UEFA, vanwege financiële malversaties.

Al na tien minuten kwam City op voorsprong, dankzij een treffer van Gabriel Jesus. De Braziliaan rondde beheerst af na een voorzet van de Spanjaard David Silva. De Algerijn Riyad Mahrez maakte er na 20 minuten 2-0 van, op aangeven van de Belg Kevin De Bruyne. Newcastle was in die fase nog nauwelijks aan de bal geweest.

Na de hervatting werd het nog erger voor Newcastle. Federico Fernandez zorgde voor 3-0, door de bal wat ongelukkig achter zijn eigen doelman te werken. Na precies een uur maakte David Silva er uit een vrije trap 4-0 van. Raheem Sterling zorgde in extra tijd voor nummer vijf.

Dure nederlaag West Ham

West Ham United blijft in degradatiegevaar. De Londense club verloor op eigen veld van Burnley: 0-1. Halverwege leidde de middenmoter al, dankzij een doelpunt van Jay Rodriguez. Erik Pieters was basisspeler bij Burnley.

Italië: Napoli doet goede zaken voor ’Europa’

Napoli heeft nog steeds een goede kans om zich rechtstreeks te plaatsen voor de Europa League. De formatie van coach Gennaro Gattuso won de uitwedstrijd bij degradatiekandidaat Genoa met 2-1.

Twee keer kwam Napoli door een oud-PSV’er op voorsprong. De openingstreffer kwam op naam van de Belg Dries Mertens, de Mexicaan Hirving Lozano maakte de tweede voor de bezoekers. Lozano was na ruim een uur ingevallen, kort ervoor had Mertens het veld verlaten. Edoardo Goldaniga had Genoa op 1-1 gezet, na voorbereidend werk van voormalig Ajacied Lasse Schöne.

Spanje: Villarreal deelt concurrent Getafe tik uit

Villarreal heeft dankzij de zesde overwinning na de hervatting van de Spaanse competitie nog zicht op een plaats bij de eerste vier en deelname aan de Champions League. Het versloeg woensdag in een uitwedstrijd concurrent Getafe met 3-1. Aanvoerder Santi Cazorla benutte twee strafschoppen. Villarreal nam daarmee ook afstand van Getafe, dat zesde bleef. De nummer 5 in Spanje gaat rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League.

Twee keer wees arbiter Javier Estrada naar de stip. Eerst na een overtreding van doelman David Soria op invaller Moi Gomez, kort voor tijd nadat Gomez geraakt was door Portillo. Beide keren moest de VAR eraan te pas komen om Estrada te overtuigen. Telkens was routinier Cazorla de man die vanaf 11 meter raak schoot: in de 66e en de 86e minuut.

Tussendoor had invaller invaller Hugo Duro in de 80e minuut gelijkgemaakt. In blessuretijd maakte Ruben Peña er nog 3-1 van voor Villarreal, dat nummer 4 Sevilla tot op drie punten nadert. Sevilla heeft nog wel een uitwedstrijd tegen Athletic tegoed. Het gat met Getafe bedraagt nu vier punten.

