Dolblije Ronald Koeman: ’We hebben laten zien wat we waard zijn’

„Het is ongelooflijk om tegen Real Sociedad zes keer te scoren. Het belangrijkste is dat we hebben laten zien wat we waard zijn. We geven alles om de resterende wedstrijden dit seizoen allemaal te winnen”, zei Koeman na de riante overwinning tegenover de Spaanse media.

„Het is een goed resultaat en dit toont aan dat we alles geven om op alle vlakken zo succesvol mogelijk te zijn”, aldus Koeman. Hij vervolgt: „We zijn beter geworden in het onder druk zetten van de tegenstander en we zijn agressiever geworden bij balbezit van de tegenstander. Vandaag speelden we goed. We hadden in het begin wat moeite om te scoren, maar zeker na de 0-2 hebben we gedomineerd. Bovendien waren we erg effectief.”

De Nederlandse coach, die zondag 58 kaarsjes uitblies, beaamt dat het vertrouwen binnen zijn selectie de afgelopen weken flink is gegroeid. „Het systeem waarin we spelen is veranderd. Ook zijn we defensief sterker geworden. Deze speelwijze brengt risico’s met zich mee, maar de ploeg kan het aan. Op deze manier naar voren jagen is riskant en soms is er ook gevaar, maar dit team heeft echt veel vertrouwen.”

De achterstand op koploper Atlético bedraagt nog maar vier punten. Gaat het Barcelona lukken om de landstitel binnen te slepen? „Atlético is sterk, maar in hun wedstrijd tegen Deportivo Alavés (1-0, red.) kon iedereen zien dat het niet zo eenvoudig is om een duel te winnen. We moeten ook niet vergeten dat Real Madrid nog in de race is”, benadrukte Koeman.

„Het zal tot de laatste speelronde spannend blijven. Ik kan niet zeggen dat we vanaf nu geen wedstrijd meer gaan verliezen, maar het is duidelijk dat we op het juiste pad zijn. We zijn zowel mentaal als fysiek heel erg sterk.”