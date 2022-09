Schreuder en Blind niet in paniek: „Geen schande hier te verliezen”

„Ik had gehoopt dat we in de eerste helft beter mee hadden kunnen voetballen”, zei Schreuder. „Want die ruimte lag er echt wel. In de rust heb ik ook gezegd dat we moediger moeten zijn. Het leek wel of we een beetje onder de indruk waren hier. Zo’n 20 minuten voor tijd kreeg ik het idee dat we eindelijk een beetje grip op de wedstrijd kregen. Daley Blind kreeg en geweldige kans op de 1-2. Dan is het jammer dat ze in de voorlaatste minuut nog scoren”, doelde hij op een rake kopbal van Joël Matip.

„We hebben veel nieuwe spelers”, vervolgde Schreuder. „Voor veel jongens is deze intensiteit nieuw. Het is geen schande om hier te verliezen. Al is het wel zuur dat die tweede treffer zo laat valt. Wij moeten ons verder ontwikkelen en hier van leren. Ik kan mijn spelers niet verwijten dat ze niet gevochten hebben. Ze hebben alles gegeven. Voetballend kan het wel beter.”

Duidelijke conclusie Blind

Daley Blind trok op zijn beurt een duidelijke conclusie over de wedstrijd van zijn ploeg. „Ik kan iedereen een compliment geven voor de vechtlust die ze hebben laten zien. Maar voetballend hebben we te weinig gebracht.”

Ajax liep bijna de hele wedstrijd achter Liverpool aan en was opvallend weinig aan de bal. „Het was een fysiek potje, maar dat hebben we aan ons zelf te danken”, zei Blind. „We wilden het spel te weinig bepalen en speelden te snel de lange bal. We hebben vaker de rust moeten bewaren.”

Mohamed Salah opende al in de 17e minuut de score voor Liverpool (1-0). Blind leidde 10 minuten later de gelijkmaker in. Hij stuurde Steven Berghuis weg en Mohammed Kudus schoot schitterend raak (1-1) „Dat was een van de weinige momenten dat we lang in balbezit waren.”

Blind miste in de tweede helft een grote kans op de 1-2. Maar hij kopte naast. De Amsterdammer wilde geen conclusies verbinden aan de nederlaag. „We hebben een keer gewonnen en een keer verloren in deze poule. Het kan nog alle kanten op.”