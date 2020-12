Lewis Hamilton: ‘Russell heeft het geweldig gedaan’

,,Ik voel me nu weer goed en ik ben blij om terug te zijn. Ik heb het gemist”, aldus Hamilton, die de respectievelijk vijfde en tweede tijd noteerde. ,,Het voelde een beetje als een eerste schooldag.”

De zevenvoudig wereldkampioen wilde niet te veel in detail treden over zijn gezondheidsstatus de afgelopen periode. In Bahrein zat hij tien dagen in quarantaine om vervolgens donderdag naar Abu Dhabi te vliegen.

Lewis Hamilton tijdens de tweede vrije training. Ⓒ ANP/HH

In Bahrein werd hij niet onverdienstelijk vervangen door Williams-coureur George Russell, die op weg naar leek naar de overwinning, maar na een desastreuze pitstop uiteindelijk als negende eindigde. ,,Ik denk dat George het geweldig heeft gedaan, maar volgens mij weet iedereen dat”, stelt Hamilton. ,,Het was voor mij de eerste keer in 27 jaar dat ik een race heb gemist. Op een dag zal ik er een boek over schrijven. Voor nu ben ik dankbaar dat ik terug ben. Ik heb niet het gevoel dat ik nu ineens iets moet bewijzen.”