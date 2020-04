Rob Cross zit tijdens coronacrisis in emotionele achtbaan

„Mijn opa is enkele weken geleden op 68-jarige leeftijd overleden aan corona”, vertelt Cross tegenover de Engelse krant The Sun.

Geen makkelijke taak

„Hij had al hartproblemen en een longontsteking, maar het coronavirus is hem uiteindelijk fataal geworden”, aldus Cross. „En dat is ontzettend moeilijk om mee om te gaan. Het zijn hartverscheurende weken voor onze familie, terwijl ik de begrafenis probeer te regelen.” En dat is geen makkelijke taak voor Voltage. „Er mogen maar een paar mensen komen, en dat verdient mijn opa niet.”

Ondertussen hebben zijn vrouw Georgia en Cross ook de zorg over zijn oma. „Zij woont nu bij ons, en dan is mijn vrouw momenteel ook nog eens zwanger. Ons vierde kind is op komst, dus je kunt je voorstellen hoe moeilijk de situatie is met alle verschillende emoties.”

PDC Home Tour

De 29-jarige Cross vindt het maar moeilijk omgaan met het feit dat de wereld in korte tijd zo veranderd is. „Dat is zo lastig te accepteren, we leven in een angstige wereld en er is zoveel slecht nieuws momenteel. Daarom is het ook fantastisch dat ik dankzij de PDC toch ’gewoon’ kan darten. Mijn familie komt natuurlijk op de eerste plaats, maar ik kan me door mee te doen aan de PDC Home Tour wel even lekker op het bord focussen.”