Sainz tekent bij Ferrari, Ricciardo naar McLaren

Sainz wordt bij Ferrari de tweede man achter Charles Leclerc. De zoon van de Spaanse rallylegende Carlos Sainz Senior, maakte in 2015 zijn entree in de Formule 1 als teamgenoot van Max Verstappen bij Toro Rosso. Na drie seizoenen verkaste hij naar Renault, waar hij twee jaar onder contract stond, voor McLaren hem in 2019 binnenhaalde.

Sainz reed tot dusver 102 races, waarin 267 punten verzamelde. Vorig jaar pakte hij in Brazilië zijn eerste podiumplaats. Dankzij een tijdstraf voor Hamilton werd hij na de race gepromoveerd naar de derde plaats. In de WK-stand eindigde hij als zesde.

Lando Norris en Daniel Ricciardo zijn in 2021 teamgenoten. Ⓒ EPA

Ricciardo

Daniel Ricciardo rijdt vanaf 2021 voor het Formule 1-team van McLaren. De Australiër heeft een meerjarig contract getekend.

De oud-teamgenoot van Max Verstappen was in onderhandeling met zijn huidige werkgever Renault, maar beide partijen kwamen er niet uit. Ricciardo verdient een gigantisch salaris, mogelijk kon de Franse fabrikant zich dat gezien de huidige crisistijden niet langer veroorloven.

In de wandelgangen wordt tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso genoemd als mogelijk nieuwe Renault-coureur naast Esteban Ocon.

Ricciardo won in dienst van Red Bull zeven Grands Prixs en eindigde twee keer als derde in het WK. „Met het vastleggen van Daniel zetten we weer een stap vooruit in ons langetermijnplan”, zegt teambaas Zak Brown van McLaren, dat vanaf 2021 met Mercedes-motoren gaat rijden. „Dit is goed nieuws voor ons team, onze partners en natuurlijk onze fans.”

Carlos Sainz volgt Sebastian Vettel op bij Ferrari. Ⓒ AFP

Jong

Met Leclerc en Sainz, op dit moment 22 en 25 jaar oud, beschikt Ferrari in 2021 over een ongewoon jonge line-up. De Italiaanse formatie koos de afgelopen decennia vrijwel altijd voor meer ervaren coureurs.

Vettel

Ferrari en Vettel kondigden maandag aan na 2020 uit elkaar te gaan. De Duitser maakte in 2015 de overstap van Red Bull Racing naar Ferrari. Hij slaagde er echter niet in om de Scuderia de eerste, felbegeerde Formule 1-titel sinds 2007 te bezorgen. Bij Red Bull werd Vettel tussen 2010 en 2013 vier keer op een rij kampioen.