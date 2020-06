Arjen Robben traint weer bij Bayern München

Om fit te blijven trainde de 36-jarige Robben donderdagmiddag een uur lang met conditietrainer Holger Broich, met wie hij vroeger al samenwerkte toen hij revalideerde van blessureleed. De oud-aanvaller speelde 10 jaar voor de Beierse grootmacht.

Eerder van de week liet Robben in een vraaggesprek met SportBild nog doorschemeren dat hij een terugkeer bij Bayern heel even heeft overwogen. „Ik december en januari dacht ik er eventjes aan om mijn rentree te maken. Ik voelde me zo fit”, aldus Robben. „Het kriebelde bij me om weer mijn voetbalschoenen te pakken, maar ik genoot ervan om bij mijn gezin te zijn en heb mijn gedachten verzet door te gaan skiën.”