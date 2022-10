Ajacied Steven Berghuis: ’Je merkt dat er teleurstelling is’

„Je merkt dat er teleurstelling is”, aldus Berghuis, die het dinsdag met zijn elftal in de Champions League opneemt tegen Napoli. „In principe hebben we die wedstrijden al ’geparkeerd’. Die teleurstelling neem je niet mee. Alle ogen zijn op ons gericht. Het is aan ons om op te staan.”

"AZ speelde goed tegen ons, tegen Go Ahead lag het aan ons zelf"

Berghuis startte tegen Go Ahead op de reservebank, net als mede Oranje-international Steven Bergwijn. „Als individu ben ik geen voorstander van rouleren”, zei de aanvaller. „Maar je ziet het overal gebeuren. Als je zoveel goede spelers hebt, snap ik wel dat je als trainer die keuze maakt.”

Geen treffers meer

Go Ahead maakte zaterdag in de 78e minuut gelijk, waarna trainer Alfred Schreuder met Berghuis, Mohammed Kudus en Lorenzo Lucca probeerde de overwinning alsnog binnen te halen. De winnende treffer viel echter niet.

Niet allesbeslissend

„Druk wil ik het niet noemen”, aldus Berghuis over de huidige situatie bij Ajax. „AZ speelde goed tegen ons, tegen Go Ahead lag het aan ons zelf. Napoli heeft 3 punten meer dan wij. De wedstrijd van morgen is niet allesbeslissend, maar wel een hele belangrijke. We hebben honger om het in de Champions League te laten zien.”

Ajax kan tegen Napoli in de Champions League niet beschikken over Ahmetcan Kaplan en Jorge Sánchez. De twee verdedigers, afkomstig uit respectievelijk Turkije en Mexico, zijn geblesseerd. Trainer Alfred Schreuder heeft verder de beschikking over al zijn spelers, zei hij maandag op de persconferentie.

Ajax-trainer Alfred Schreuder Ⓒ ANP/HH

Napoli is na twee speelronden koploper in groep A met 6 punten. Liverpool en Ajax hebben allebei 3 punten en Rangers FC is nog puntloos. Volgende week woensdag spelen Napoli en Ajax weer tegen elkaar, dan in Italië.

Schreuder vindt het niet zo gek dat er kritiek is op zijn elftal. „Dat is normaal als je gelijkspeelt tegen Go Ahead. Het hoort er ook bij als je trainer bent van Ajax”, zei hij maandag in zijn vooruitblik op de ontmoeting van dinsdag met Napoli in de Champions League.

’Open discussie’

Ajax kwam zaterdag tegen Go Ahead Eagles dus niet verder dan 1-1. Het was de derde wedstrijd op rij dat de Amsterdammers niet wonnen. „Je bespreekt de wedstrijd na. We hebben daar binnen onze groep een open discussie over. In de creativiteit voorin hebben we het niet goed gedaan”, zei Schreuder, die uitkijkt naar de ontmoeting met de Italiaanse koploper.

’Voetbalgevecht’

„Het zijn twee teams die aanvallend voor de dag komen. Het wordt een mooi voetbalgevecht”, aldus de coach van Ajax. „Napoli voetbalt als team erg goed. Hun combinatiespel is overtuigend, met veel ’lopende’ mensen en druk naar voren. Daar nemen ze veel risico in.”