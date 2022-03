Van zeldzame blessure herstellende Daniëlle van de Donk terug op het veld

„Twaalf hele minuten een balletje getrapt, het is een begin”, concludeerde de 30-jarige Van de Donk tevreden. Toch houdt ze met het oog op het EK voetbal in Engeland, dat op 6 juli begint, een slag om de arm. ,,Ik heb nog een lange weg te gaan, maar ik geloof dat als ik positief blijf denken, het goed kan komen.”

In het EK-kwalificatieduel tegen Tsjechië ging het op 27 november vorig jaar helemaal mis voor Van de Donk. Ze scheurde de pees van haar voorste scheenbeenspier in haar rechtervoet af. Een blessure die zelden voorkomt. „Bij een kruisbandblessure weet je precies waar je aan toe bent. Ik heb géén stappenplan en moet heel goed naar mijn lichaam luisteren. We hebben een wekelijks plan, maar dat kan per dag veranderen”, sprak ze eerder in gesprek met De Telegraaf.

Van de Donk wil geen percentage hangen aan de kans dat ze het EK haalt. ,,Ik ga ervoor, maar wil vooral een zo lang mogelijke carrière als voetballer veiligstellen.”

De geboren Valkenswaardse maakte in 2010 haar debuut voor Oranje. Inmiddels heeft ze 123 interlands achter haar naam staan en was ze aanwezig op vier eindtoernooien, inclusief de Olympische Spelen van afgelopen zomer. In 2017 en 2019 was ze basisspeelster toen de Leeuwinnen goud en zilver pakten op respectievelijk het EK en het WK.

Oranje komt komende zomer tijdens de groepsfase van het EK sowieso uit Zweden (9 juli) en Zwitserland (17 juli) tegen. Het is nog onduidelijk of het duel tegen Rusland (13 juli) doorgaat. Dit vanwege de oorlog in Oekraïne. Vooralsnog zijn Russische clubs en teams door de UEFA geschorst.

De vrouwen van Lyon nemen het woensdagavond in de kwartfinale van de Champions League op tegen Juventus. Volgende week donderdag volgt in Frankrijk de return.