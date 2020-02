Verstappen elke dag aan de bak in Barcelona

Tijdens de eerste driedaagse op het Circuit de Catalunya reed Verstappen een eerste ‘monsterdag’, gevolgd door Albon. Op vrijdag wisselde het duo elkaar ook al af. Deze week opent Albon het bal op woensdagochtend en bestuurt Verstappen na de lunch de RB16. Op donderdag is het andersom. Vrijdag komt Verstappen opnieuw ’s middags in actie en rijdt Albon in de ochtend.

Red Bull kende een vrij vlekkeloze eerste testweek, waarin het veel kilometers kon afleggen. Ook tijdens de tweede week draait het in aanloop naar de eerste race op 15 maart (Melbourne) vooral om data verzamelen. Teams zullen zich naar verwachting wel iets meer gaan richten op snelheid en race-simulaties.