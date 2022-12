Nederland op WK kortebaan gediskwalificeerd op 4x50 wisselslag gemengd

Nederland gediskwalificeerd op 4x50 wisselslag gemengd bij WK

Het Nederlandse estafetteteam is bij de WK kortebaanzwemmen in Melbourne gediskwalificeerd op de 4x50 wisselslag gemengde estafette. Kira Toussaint, Caspar Corbeau, Maaike de Waard en Thom de Boer leken brons te veroveren, maar bij de laatste wissel vertrok De Boer te vroeg van het blok.

De Verenigde Staten pakten de gouden medaille in een nieuw wereldrecord (1.35,15), voor Italië en Canada. Het oude record was in handen van het Nederlandse team, dat tevens titelverdediger was. In Melbourne was de snelle Arno Kamminga, de winnaar van twee keer olympisch zilver, er echter niet bij vanwege een gebrek aan fitheid.

Steenbergen verder op 100m vrij

Marit Steenbergen heeft zich op de WK kortebaan in Melbourne met de tweede tijd verzekerd van een plek in de halve finales van de 100 meter vrije slag. De 22-jarige Steenbergen kwam tot een tijd van 52,23.

Marrit Steenbergen (L). Ⓒ ANP/HH

Alleen Siobhán Haughey uit Hongkong was sneller dan Steenbergen. Zij kwam tot 52,04. De Australische Emma McKeon zwom dezelfde tijd als de Nederlandse. Kim Busch klokte met 53,84 de 23e tijd en werd uitgeschakeld.

Toussaint

Toussaint eindigde een klein uur later als zevende in de finale van de 100 meter rugslag. De 28-jarige zwemster, die zich als achtste had geplaatst voor de eindstrijd, finishte in een tijd van 56,41. De Australische Kaylee McKeown pakte de eerste plaats (55,49), voor haar landgenote Mollie O'Callaghan (55,62). De Amerikaanse Claire Curzan en Canadese Ingrid Wilm deelden het brons in 55,74.

Nederlandse mannen

Bij de mannen wist Stan Pijnenburg geen rol van betekenis te spelen op de 100 meter vrij. Hij kwam tot 47,56, de 32e tijd, en bleef in de series steken.Op de 100 meter schoolslag voor vrouwen kwalificeerde Tes Schouten zich als vijfde voor de halve finales (1.04,22), Casper Corbeau deed dat op dezelfde afstand bij de mannen als tiende (57,53).

Imani de Jong ligt op schema voor een medaille op de 800 meter vrij. Ze staat derde in de tussenstand, maar later op de dag staat de derde en laatste finaleserie gepland.

Tessa Vermeulen, De Jong, Silke Holkenborg en Steenbergen bereikten als tweede de finale van de 4x200 meter estafette vrije slag. Met 7.45,73 waren ze 2,82 seconden langzamer dan de Verenigde Staten.