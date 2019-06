Spijkerman en Talan in staf sc Heerenveen

Spijkerman komt over van FC Groningen waar hij afgelopen seizoen assistent-trainer was van Danny Buijs. In diezelfde functie was de oud-doelman daarvoor jarenlang werkzaam bij Ajax.

Talan speelde acht seizoenen voor sc Heerenveen en werd in 2010 jeugdtrainer bij de Friese club. De afgelopen jaren was de oud-international werkzaam als hoofd jeugdopleiding. Na de zomer verruilt Talan die functie voor een rol als assistent-trainer.