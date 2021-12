Extra straf zonder gevolgen voor Max Verstappen na moment met Lewis Hamilton

Door Erik van Haren

Lewis Hamilton en Max Verstappen naast elkaar. Ⓒ ANP/HH

JEDDAH - Max Verstappen is in Jeddah voor een tweede keer gestraft door de wedstrijdleiding. De Limburger werd aangewezen als schuldige in de botsing met Lewis Hamilton.