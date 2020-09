Heerenveen verrast met zege op Willem II

SC Heerenveen kende een werkelijk dramatische voorbereiding en verloor alle zes de oefenwedstrijden, waaronder één met 5-1 van De Graafschap. Maar zoals zo vaak valt er geen peil te trekken op de resultaten van de voorbereiding. Tegen Willem II, de nummer 5 van vorig seizoen, vielen een paar puzzelstukjes op hun plek en kwamen de Friezen ineens overtuigend voor de dag.

Nieuwkomers

De nieuwkomers Pawel Bochniewicz en Oliver Batista Meier stonden bij SC Heerenveen na slechts één trainingssessie prompt in de basis en zowel de Poolse centrumverdediger als de Duitse middenvelder deed het heel verdienstelijk. Bochniewicz maakte verdedigend een zeer solide indruk, was goed in de passing en kopte een kwartier voor tijd ook nog eens de beslissende 2-0 tegen het net. Met recht een droomdebuut voor de Poolse international, die vorige week tegen Oranje van de partij was in de Johan Cruijff ArenA, maar toen op de bank bleef.

Krappe selectie

Trainer Johnny Jansen kon ook niet veel anders doen dan de twee nieuwkomers direct voor de leeuwen gooien, want de SC Heerenveen-trainer heeft nog altijd een supersmalle selectie tot zijn beschikking. Jansen zag deze zomer Chidera Edjuke, Warner Hahn, Sven Botman, Hicham Faik, Jens Odgaard, Ricardo van Rhijn en Alen Halilovic vertrekken en de club laat anticiperen op de transfermarkt, wat een weinig geruststellende voorbereiding tot gevolg had. Tot overmaat van ramp haakte Mitchell van Bergen in de warming-up voor het duel met Willem II af met een blessure. Hij werd vervangen door debutant Couhaib Driouech.

Uitblinkende Veerman

De openingsgoal werd gemaakt door Lucas Woudenberg, die daarmee de eerste goal van het seizoen 2020/2021 op zijn naam kreeg. De linksback stoomde goed op, maakte een mooie eentwee met aanvaller Arjen van der Heide en rondde oog in oog met de nieuwe Willem II-doelman Robbin Ruiter bekeken af.

Het was geen toeval dat aan de rush van Woudenberg een mooie pass van Joey Veerman vooraf ging, want de Volendammer was met afstand de beste speler op het veld. De creatieve middenvelder was bijzonder sterk in de passing en de speler om wie alles draaide bij SC Heerenveen. Joey Veerman stond niet voor niets ook op het verlanglijstje van Feyenoord-trainer Dick Advocaat en als de Volendammer dit niveau nog een paar keer haalt, dan wordt het nog een hele klus voor SC Heerenveen om hem binnenboord te houden voor de transfermarkt sluit op 6 oktober middernacht.

SC Heerenveen heeft dit seizoen twee Veermannen in het veld, want cultheld Henk Veerman keerde deze zomer terug van Sankt-Pauli. De boomlange Volendammer was ongelukkig in de afronding, maar zorgde als vanouds met zijn lengte voor het nodige gevaar. Het Heerenveen-publiek genoot van de rentree van de publiekslieveling en scandeerde, ondanks het spreekkorenverbod, regelmatig ’Alle ballen op Henkie’.

Luxemburg

Voor Willem II waren de druiven zuur. De ploeg van trainer Adrie Koster had gehoopt vertrouwen te tanken voor het duel in de tweede voorronde van de Europa League tegen het Luxemburgse FC Progrès Niederkorn komende woensdag, maar daar kwam niets van terecht.

Willem II had het meeste balbezit, liet qua veldspel aardige dingen zien, maar wist dat onvoldoende om te zetten in doelgevaar. Vangelis Pavlidis dacht nog even de 1-1 te maken, maar zijn goal werd afgekeurde vanwege buitenspel. In de eerste helft was Mats Köhlert dicht bij een goal na een prima voorzet van Che Nunnely, maar hij kwam net tekort.

Koster had te maken met een vijftal afwezigen, onder wie drie verdedigers (Jordens Peters, Freek Heerkens en Leeroy Owusu). Met name aanvoerder Peters werd node gemist. Defensief toonde Willem II kwetsbaarheden. Miquel Nelom was de gelegenheidspartner van Sebastian Holmen centraal achterin.

De nederlaag is slecht voor het moreel van de Tilburgers, die zich echter kunnen vasthouden aan het veldspel, dat ruim voldoende was. Bovendien is in het Groothertogdom, waar voortgang in het Europese toernooi in één duel wordt beslist, sowieso Peters terug in de ploeg en is Heerkens naar verwachting ook weer beschikbaar.

