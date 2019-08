Jakobsen spurt naar ritzege in Vuelta

De Nederlands kampioen was na een millimetersprint net even eerder bij de meet dan Sam Bennett, die maandag nog won. Een finishfoto moest eraan te pas komen om te bepalen wie als eerste over de streep kwam.

De 22-jarige Jakobsen, bezig aan zijn eerste grote ronde, werd door zijn teamgenoten perfect naar de finish geleid. Dat hij nog concurrentie kreeg van de Ier was een wonder te noemen. De Ier koos op een kilometer van de streep de verkeerde kant bij een rotonde, maar keerde net op tijd terug aan de voorkant van het peloton om mee te doen in de sprint.

Steven Kruijswijk moest eerder op de dag afstappen vanwege knieklachten. De schaduwkopman van Jumbo-Visma, vorig jaar nog vierde in de Vuelta, was op de eerste dag ten val gekomen in de ploegentijdrit.