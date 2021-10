Tennisbond ATP onderzoekt vermeend huiselijk geweld Alexander Zverev

De Duitse nummer 4 van de wereld zou zijn Russische ex-vriendin Olga Sjaripova hebben mishandeld.

De ATP richt zich op de beschuldigingen die Sjaripova afgelopen zomer naar buiten bracht in een interview met Slate.com. Zverev zou haar in oktober 2019 tijdens het masterstoernooi in Shanghai hebben geslagen en bij de keel hebben gegrepen toen ze uit de douche kwam op hun hotelkamer. De mishandeling zou zijn gebeurd voorafgaand aan de partij van Zverev in de achtste finales tegen de Rus Andrej Roeblev.

„De beschuldigingen tegen Alexander Zverev zijn serieus en we hebben de verantwoordelijkheid om ze te onderzoeken”, aldus voorzitter Massimo Calvelli van de ATP. „We hopen dat ons onderzoek ons in staat zal stellen de feiten vast te stellen en passende vervolgmaatregelen te bepalen. De ATP veroordeelt elke vorm van geweld of misbruik.”