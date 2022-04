Premium Het beste van De Telegraaf

Bizarre rapportcijfers spreken in aanloop naar klassieker voor zich ’Koning van de heuvels’ Mollema met bizarre cijfers naar Luik-Bastenaken-Luik

Bauke Mollema heeft zin in Luik-Bastenaken-Luik: „Als je een beetje slim koerst, hoef je bergop niet de sterkste te zijn om voor de ereplaatsen te rijden.” Ⓒ ANP/HH

MAASTRICHT - Imposante zeges waren er van Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen en Dylan van Baarle in Parijs-Roubaix. Beide kasseienvreters vervullen de laatste jaren hoofdrollen in deze wielermonumenten. In de heuvelklassiekers spreekt Oranje ook méér dan een woordje mee, met Bauke Mollema als onbetwiste frontman. Zijn bizarre ’rapportcijfers’ spreken in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik voor zich.