Mauro Junior in alles de kleine Braziliaanse terriër van PSV

Mauro Junior viert met Pablo Rosario de eerste treffer van PSV. Ⓒ BSR Agency

EMMEN - Mauro Junior (21) ontpopt zich tot de Braziliaanse terriër van PSV. Niet alleen trouw en knuffelbaar voor de complete selectie en staf; hij bijt voor ze als het moet. Trainer Roger Schmidt is vanaf dag één lyrisch over het sambamannetje en zijn enorme slagingsdrang in Eindhoven. ’Maurinho’ brengt gif en energie, waar je hem ook neerzet. In alles blijkt hij de ultieme teamspeler.