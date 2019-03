Stephens naar halve finales in Miami

De Amerikaanse gunde de Duitse Angelique Kerber slechts drie games.

Stephens won de partij in een uur met 6-1 6-2. Het is voor het eerst sinds de US Open dat ze de laatste vier van een toernooi bereikt. Het grandslamtoernooi in New York schreef ze vorig jaar op haar naam.

Ze speelt in de halve finales tegen de winnares van de partij tussen de Wit-Russische Victoria Azarenka en de Tsjechische Karolina Pliskova.