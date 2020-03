Bidon was geheime wapen penaltykiller Tim Krul

De Nederlander had een passend antwoord op de strafschoppen van Troy Parrott en Gedson Fernandes. Gokken deed Krul niet, want hij wist precies in welke hoek hij moest duiken. „Wij hadden ons huiswerk goed gedaan”, doelt Krul op zichzelf en de keeperstrainer van de Canaries. „Ik had al hun strafschoppen op mijn bidon geschreven. Volgens mij maakte ik nog ergens een fout en haalde ik spelers door elkaar. Soms krijg je dat als de adrenaline door het lijf giert, maar gelukkig kwam alles goed”, aldus Krul tegen BBC.

„Als kleine jongen droom je ervan penalty’s te stoppen en om je club naar de volgende ronde te loodsen. Prachtig dat het vandaag (woensdagavond, red) gelukt is.”

Krul hoopt dat de overwinning in de beker voor nieuw elan zorgt bij zijn club. De doelman bevindt zich met Norwich in de Premier League namelijk de degradatiezone. „Dit zorgt wellicht voor een omslagpunt en dat wij gaan geloven dat wij erin kunnen blijven.” Norwich staat momenteel stijf onderaan, met zes punten achterstand op plek 17, de veilige haven. In de Premier League zijn er nog tien speelrondes te gaan.

