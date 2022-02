Spaanse media lyrisch over Luuk de Jong: ’De redder van FC Barcelona’

Voetbal

Onoverwinnelijk AZ klopt ook Go Ahead Eagles en rukt op naar vierde plaats

AZ heeft in Deventer de ongeslagen reeks in stand gehouden. In een onderhoudend duel met mede-cupfighter Go Ahead Eagles was de ploeg van Pascal Jansen met 4-1 te sterk. AZ, inmiddels zestien wedstrijden op rij ongeslagen, klimt zodoende over FC Twente naar de vierde plaats. De Tukkers spelen later ...