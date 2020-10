Kiki Bertens zondag al vroeg de baan op

Bertens zou vrijdag tegen de Tsjechische Katerina Siniakova ook op Court Suzanne Lenglen spelen, maar vanwege regenval werd het duel verplaatst naar Court Philippe Chatrier, het hoofdstadion. Onder het dichte dak won Bertens binnen een uur met 6-2 6-2.

De 26-jarige Trevisan is de nummer 159 van de wereld, Bertens bezet de 8e plek. Bertens speelde een keer eerder tegen Trevisan in 2019 en won toen met 6-2 6-1. In 2016 reikte Bertens op Roland Garros tot de halve finales.

