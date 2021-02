Weer ouderwets juichen bij NEC-De Graafschap: ’We hebben even onze vrijheid terug’

Eindelijk weer ouderwets naar het stadion! Deze supporters genoten in De Goffert in Nijmegen met volle teugen. Ⓒ Rias Immink

Nijmegen - Eindelijk weer ’ouderwets’ voetballen met publiek. Bij wijze van test had NEC-De Graafschap in de Nijmeegse Goffert de primeur van 2021. Onze verslaggever dreef mee met de ’bubbels’ die in het stadion werden losgelaten en bericht.