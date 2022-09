Foutje KNVB zorgt voor extra dag transfer-stress

In Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje én Engeland wordt nog naar hartenlust gehandeld en clubs uit die landen kunnen ook nog spelers in Nederland kopen. De clubs in de Eredivisie kunnen donderdag dus zelf geen spelers meer halen, maar kunnen nog wel spelers kwijtraken. Natuurlijk hoeven ze geen ja te zeggen op aanbiedingen uit het buitenland, maar sommige spelers hebben clausules met vaste transferbedragen in hun contract, zodat een vertrek niet geweigerd kan worden en wellicht komen er voorstellen, die zo goed zijn, dat ze bezwaarlijk geweigerd kunnen worden.

Het is een verre van ideale situatie voor de Nederlandse clubs, die dan ook bezwaar aantekenden bij de KNVB, toen duidelijk werd dat de Eredivisie uit de pas liep bij de grote buitenlandse competities. De bond verzocht bij de FIFA om een verschuiving van de Nederlandse deadline naar 1 september middernacht, maar daaraan gaf de wereldvoetbalbond geen gehoor. De KNVB was er voetstoots van uitgegaan, dat alle landen op 31 augustus zouden sluiten en heeft daarmee de clubs in een lastig parket gebracht.

Gakpo, Sangaré en Alvarez

Zo kunnen gewilde spelers als de PSV’ers Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré en Ajacied Edson Alvarez in theorie vandaag nog worden opgehaald. Het ziet er nu naar uit, dat dit niet gaat gebeuren. PSV rekent erop dat Gakpo en Sangaré blijven, nadat interesse van Leeds United en Southampton in Gakpo en Chelsea in Sangaré is afgeketst danwel afgewimpeld. En Ajax heeft Chelsea nul op het rekest gegeven voor Alvarez, nadat de Amsterdammers deze window voor maar liefst 216 miljoen euro aan spelers verkochten en met Antony, Lisandro Martinez, Sébastien Haller, Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch, Perr Schuurs, Andre Onana en Nicolas Tagliafico acht belangrijke krachten kwijtraakten.

Bekijk ook: Gakpo en Sangaré blijven bij PSV ondanks Engelse interesse

Als vandaag om middernacht ook de burelen in Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland zijn gesloten zal het op transfergebied nog niet helemaal rustig worden. Zo sluit de window in België, Slowakije en Bulgarije pas op 6 september, maar de kans dat clubs uit die landen de Nederlandse toppers nog weg kunnen halen, is nihil. Heel lang hoeven liefhebbers van het transfergeweld overigens niet zonder transfernieuwtjes te zitten, want op 1 januari gaat de transfermarkt weer open.

Meer transfers

Hoewel er dus nog uitgaande transfers kunnen plaatsvinden, publiceerde de KNVB wel al cijfers over deze transferperiode. Nederlandse voetbalclubs hebben deze zomer meer spelers verhandeld dan vorig jaar. Even na het sluiten van de transferperiode in Nederland meldde de voetbalbond dat er 661 transfers hebben plaatsgevonden rondom clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

Dat is een stijging van bijna negen procent. Vorig jaar registreerde de KNVB in de zomer 609 transfers, waarmee dat de rustigste zomer sinds 2016 (582 transfers) was.

Binnen Nederland vonden deze zomer 227 transfers plaats. Opvallend genoeg vertrokken precies evenveel spelers naar het buitenland als er vanuit het buitenland naar Nederland kwamen, namelijk 217. Het aantal spelers dat vertrekt kan donderdag echter nog oplopen. In Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk is de transfermarkt een dag langer open dan in Nederland, in onder meer België, Turkije en Rusland zelfs een week langer.

Twee jaar geleden vonden in de zomer ook 661 transfers plaats in Nederland. Het record was in 2019, toen 670 spelers werden gekocht of verkocht door Nederlandse clubs. Dat aantal zou eventueel uitgaande transfers nog gehaald kunnen worden.

Koorevaar trapt af

Volgens de KNVB kwam de eerste transfer van deze zomer op naam van doelman Joey Koorevaar, die transfervrij overstapte van FC Dordrecht naar Sparta Rotterdam. De laatste van de 39 transfers die op 'deadline-day' werden geregistreerd, was van de Deen Eskild Dall. De 19-jarige Deense aanvaller liet zijn contract bij Ajax ontbinden en is volgens de KNVB overgestapt naar Brøndby IF. Het aantal zogeheten uitgaande transfers kan donderdag echter verder oplopen.

De topclubs Ajax, PSV en Feyenoord waren deze zomer bijzonder actief. Landskampioen Ajax verkocht voor meer dan 220 miljoen euro aan spelers en gaf zelf ruim 100 miljoen uit. De opvallendste transfer is die van Antony naar Manchester United. De Braziliaan verhuisde voor 95 miljoen euro naar Engeland en dat bedrag kan via bonussen nog oplopen tot 100 miljoen. Nog nooit vertrok een speler voor zo veel geld uit de Eredivisie. Ajax huurde op de laatste dag van de transferperiode de Argentijn Lucas Ocampos als vervanger van Antony.