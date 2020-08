Ook turntrainer Louter van TON zet stap opzij

Bij TON is Louter de trainer van Laura de Witt en Sara van Disseldorp, die beiden deel uitmaken van de nationale selectie. Hij werkte in die rol samen met bondscoach Gerben Wiersma en bondstrainer Vincent Wevers, die eerder al door de bond van hun taken waren ontheven. De clubtrainers Wolther Kooistra (Turnz Amsterdam) en Nico Zijp (Topturnen Zuid) doen ook een stap opzij in het belang van het onderzoek. Van de zes betrokken trainers bij TeamNL is nu alleen Patrick Ziens van SV Pax uit Hoofddorp (en begeleider van Eythora Thorsdottir) nog in functie. Die club heeft nog niet gereageerd op het ’moreel apèl’ van de KNGU.

„Afgelopen vrijdag is TON Almelo samen met vier organisaties rechtstreeks geïnformeerd door de voorzitter van het bondsbestuur over het besluit om het TeamNL-programma te stoppen voor de selectieturnsters”, zo staat te lezen in het statement van TON. „Daaraan gekoppeld heeft het bondsbestuur ons verzocht - enkel en alleen voor de duur van het onderzoek - de trainer/coach gedurende deze periode niet te laten trainen met de selectieturnsters, in ons geval twee turnsters. We kunnen ons dat voorstellen en stemmen daarmee in.”

Volgens TON moet het onderzoek naar misstanden in de brede gymnastieksport zo snel mogelijk worden gestart, bij voorkeur te beginnen bij het damesturnen zodat de huidige turnsters van TeamNL hun olympisch programma zo spoedig mogelijk weer kunnen hervatten.

„De KNGU heeft hiervoor begrip en heeft toegezegd ons bij te staan bij het vinden en inzetten van een extra trainer”, staat in het bericht van TON. „Aangezien niemand, ook de ex-topturnsters niet, wil dat het topsportprogramma lang stil komt te liggen, pleit TON Almelo ervoor om het onderzoek met voorrang te starten bij het damesturnen en daarna de rest van de topsportdisciplines te onderzoeken. Gelet op de uitspraak van de KNGU dat de resultaten voor eind van het jaar gepresenteerd worden, leidt TON Almelo af dat in één tot maximaal anderhalve maand dat gedeelte van het onderzoek voor de „actieve sport” afgerond kan zijn. Dit is de enige reële oplossing om de huidige topturnsters tegemoet te komen in hun wens om deel te kunnen nemen aan de EK 2020 en OS 2021.”