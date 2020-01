Bosz start 2020 met klinkende zege op Paderborn

Bij hekkensluiter Paderborn won Leverkusen met 4-1. De ploeg van Bosz, die afgelopen vrijdag zijn contract in Leverkusen verlengde tot medio 2022, komt door de zege op 31 punten en staat daarmee zesde.

Leverkusen, dat startte met Daley Sinkgraven, maakte het verschil met Paderborn al in de eerste helft. Kevin Volland opende de score in de elfde minuut en was drie minuten later op aangeven van Kai Havertz opnieuw trefzeker. Nog voor rust maakte Julian Baumgartlinger de 3-0.

In de tweede helft knokte Paderborn zich een beetje terug. Dennis Srbeny scoorde uit de rebound nadat het schot van aanvoerder Klaus Gjasula was gekeerd door doelman Lukas Hradecky. Havertz herstelde de marge echter weer met de 4-1.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Bundesliga

BELGIË

Club Brugge blijft ook na een bezoek aan Anderlecht riant koploper. Met dank aan Hans Vanaken, woensdag nog gekozen tot voetballer van het jaar in België, won Brugge met 2-1. Daarmee lijkt voor Anderlecht het zicht op deelname aan de play-offs om de landstitel te vervagen.

De thuisclub kwam nog wel op voorsprong, een rake schuiver van Antoine Colassin betekende de 1-0. De gelijkmaker werd ingeleid door aanvoerder Ruud Vormer. Diens vrije trap kort voor rust belandde in de muur, waarna Vanaken met een volley van ver buiten het strafschopgebied doel trof. De winnaar van de Gouden Schoen, de prijs voor de beste voetballer in de Belgische competitie, zorgde tien minuten voor tijd ook voor de 2-1. Daarmee kwam Club Brugge op 52 punten. Dat zijn er tien meer dan AA Gent en Antwerp, de eerste achtervolgers. Anderlecht staat negende.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Jupiler Pro League