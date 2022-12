Lewandowski weet zeker dat Gouden Bal naar Messi gaat: ’Lionel staat nu aan de top’

Messi bezorgde Argentinië een week geleden de wereldtitel. De Zuid-Amerikanen wonnen in de finale na strafschoppen van Frankrijk. De 35-jarige Messi wil nog wel even door als international. Ook Lewandowski denkt nog niet aan stoppen. „Ik concentreer me nu op het EK van 2024 in Duitsland. Of ik er bij het volgende WK nog bij ben, hangt van veel aspecten af.”

FC Barcelona staat na veertien speelronden bovenaan in de Spaanse competitie. Espanyol is zaterdag de eerstkomende tegenstander.