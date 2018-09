Kroos sneert naar ploeggenoten Duitsland

Gabriel Jesus bezorgde zijn land een nipte zege op de regerend wereldkampioen, die tijdens het WK 2014 Brazilië met 7-1 van het veld vaagde. De Duitser Toni Kroos deelde na afloop van het treffen in Berlijn een sneer uit aan een aantal ploeggenoten.

"Op dit moment overheerst de negativiteit", vertelde de middenvelder van Duitsland aan ZDF. "We hebben gezien dat we niet zo goed zijn als ons wordt aangepraat en een aantal van ons wellicht ook denkt. Veel spelers hebben vandaag duidelijk te weinig gebracht. Een paar jongens mochten vandaag laten zien wat ze konden, maar hebben dat nagelaten. Er is nog genoeg ruimte voor verbetering."

Gabriel Jesus zorgt voor de enige treffer. Ⓒ Reuters

Duitsland treft op het WK Mexico, Zweden en Zuid-Korea, terwijl de Brazilianen het in de groepsfase confrontatie opnemen tegen Zwitserland, Costa Rica en Servië. De Duitsers pakten in 1954, 1974, 1990 en 2014 de wereldtitel. Brazilië sloeg toe in 1958, 1962, 1970, 1994 en 2002.