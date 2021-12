FC Barcelona sukkelt ook onder Xavi, koploper Real verslaat Atlético in stadsderby

Vier dagen na de beslissende nederlaag bij Bayern München (3-0) bleef de ploeg van coach Xavi bij middenmoter Osasuna steken op 2-2. Vorig weekeinde eindigde de thuiswedstrijd tegen Real Betis in een nederlaag (0-1). Daardoor verkeert Xavi nu al in zwaar weer bij de Spaanse grootmacht, amper een maand na zijn aanstelling bij Barcelona als opvolger van de ontslagen coach Ronald Koeman.

Barcelona trad aan zonder onder anderen Memphis Depay en Jordi Alba, die in München een blessure opliepen. Frenkie de Jong en Luuk de Jong waren bij de bezoekers in het basisteam wel van de partij. De twee Nederlanders bleven tot het eindsignaal in Pamplona actief.

Mis in slotfase

Uit een pass van Pablo Gavi opende Nico Gonzalez in de beginfase de score voor Barcelona. Amper 3 minuten later was het alweer gelijk. David Garcia kopte raak (1-1). Kort na de rust zorgde Abde Ezzalzouli met een schot van dichtbij voor een nieuwe voorsprong voor Barça (1-2). In de 87e minuut stelde invaller Luis Avila een gelijkspel veilig voor de thuisploeg met een afstandsschot (2-2).

Barcelona staat nu op de achtste plaats met 24 punten uit zestien duels. De achterstand op koploper Real Madrid bedraagt 15 punten. De lijstaanvoerder treedt zondagavond in eigen stadion aan tegen stadgenoot Atlético Madrid.

Koploper Real verslaat titelhouder Atlético in stadsderby

Landskampioen Atlético Madrid is in La Liga verder achterop geraakt. De ploeg van coach Diego Simeone ging in de derby tegen koploper Real Madrid met 2-0 onderuit. Daardoor bleef Atlético steken op de vierde plaats, nu met 13 punten minder dan de leidende stadgenoot.

Karim Benzema kwam na een kwartier tot scoren uit de eerste serieuze aanval van Real Madrid. Na een voorzet van Vinícius Júnior volleerde de Franse aanvaller de bal fraai achter doelman Jan Oblak. Het was de dertiende competitietreffer van de topscorer in La Liga. Benzema scoorde in 2021 al 36 keer voor Real Madrid in alle competities. Dat is het hoogste aantal voor hem in een kalenderjaar sinds zijn komst naar de Spaanse topclub in 2009.

Na de rust verdubbelde Marco Asensio de marge. Hij schoot raak in de verre hoek en opnieuw kwam de assist van Vinícius Júnior. Het befaamde slotoffensief van Atlético leverde nadien niets meer op.

Real Madrid leidt met 42 punten, gevolgd door Sevilla met 34 punten. De nummer 2 won met 1-0 bij Athletic Club. De ploeg van trainer Xavi staat met 24 punten op de achtste plek.