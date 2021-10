‘Mark van Bommel laatste redding voor dolende Mohamed Ihattaren’

Naast de ideale opstelling van het Nederlands elftal, komen de topclubs natuurlijk uitgebreid aan bod. Ajax moet zaterdag naar SC Heerenveen, waarna op dinsdag in de Johan Cruijff Arena de kraker tegen Borussia Dortmund wacht. Driessen en Verweij rekenen erop dat Ajax wint, zeker als Erling Haaland er niet bij is. De Noorse superspits is nog steeds een twijfelgeval.

Verweij denkt dat Ajax er goed aan doet om Bryan Brobbey terug te halen. De spits vertrok afgelopen zomer transfervrij naar Leipzig. ,,Ajax kan hem dan huren voor dit seizoen met een verplichte optie tot koop,’’ aldus Verweij.

Dan Mohamed Ihattaren, die is teruggekeerd in Utrecht, omdat het niet goed ging bij Sampdoria. Driessen: ,,Dit is de teloorgang van een toptalent.’’ Hoe hij er weer bovenop zou kunnen komen. VfL Wolfsburg, met trainer Mark van Bommel, wordt als een serieuze optie gezien om Ihattaren te helpen.

Verder in Kick-off: gaat Feyenoord weer voor talent van Manchester United, en de nieuwe rubriek ’Valentijn Voorspelt’.

