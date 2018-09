VIDEO - Briljante goal voormalig speler van Vitesse

De 25-jarige middenvelder van San Jose Earthquakes gooide er niet alleen een heerlijke solo uit. Zijn afronding was zo mogelijk nog fraaier. Met buitenkantje rechts vond Qazaishvilli, die van 2011 tot en met 2017 meer dan honderd duels speelde voor Vitesse, de bovenhoek.

De Georgiër was terecht bijzonder trots op zijn treffer en plaatste die dan ook op zijn eigen Twitteraccount. Georgië zegevierde met 2-0. De treffer van Qazaishvilli betekende in de 25e minuut de tweede goal. Jemal Tabidze had in de zesde minuut de score geopend.