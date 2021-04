FC Groningen blijft met kater achter na rentree Arjen Robben

Alle ogen waren in Groningen gericht op Robben, die na een half jaar afwezigheid door blessureproblemen als invaller zijn rentree maakte. Groningen stond afgelopen zomer op zijn kop, toen de 96-voudig international na een jaartje pensioen zijn voetbalschoenen weer aandeed om zijn jeugdliefde van een sportieve impuls te voorzien.

Veel plezier heeft FC Groningen dit seizoen nog niet gehad van Robben. De 37-jarige routinier viel op de eerste speeldag tegen PSV na een half uur geblesseerd uit en kwam een maandje later als invaller tegen FC Utrecht nog veertien minuten in actie, maar een hardnekkige kuitblessure hield hem vervolgens maanden aan de kant.

FC Groningen en SC Heerenveen waren net als in de eerdere editie van de Derby van het Noorden in Friesland, die in 1-1 eindigde, aan elkaar gewaagd. FC Groningen had aanvankelijk het beste van het spel en drukte SC Heerenveen in het defensief. De grootste kans was namens de thuisploeg voor Alessio Da Cruz, maar ook Jørgen Strand Larsen (driemaal) en Mo El Hankouri kregen kansen.

Maar SC Heerenveen kwam er dreigend uit en kreeg ook prima mogelijkheden om de score te openen. Henk Veerman (driemaal), Joey Veerman en Mitchell van Bergen stuitten echter op de uitstekend keepende FC Groningen-doelman Sergio Padt.

SC Heerenveen-trainer Johnny Jansen greep in de rust in en verving de kwetsbare linksback Rami Kaib door Lucas Woudenberg. Aan Groningse zijde moest Tomas Suslov, die in Heerenveen nog op fraaie wijze de gelijkmaker had gemaakt, snel plaats maken. Voor hem kwam Patrick Joosten in het veld.

De wedstrijd kabbelde voort en het wachten was op de invalbeurt van Robben. In de 77e minuut kwam Robben samen met Ramon Pascal Lundqvist in het veld. FC Groningen stond inmiddels met 1-0 achter. Net nadat Robben aan zijn warming-up was begonnen, nam SC Heerenveen de leiding.

Gabriel Gudmundsson maakte een overtreding binnen de zestien op Sherel Floranus. Scheidsrechter Dennis Higler legde de bal aanvankelijk buiten het strafschopgebied, maar de VAR attendeerde hem erop, dat de overtreding was ingezet binnen de zestienmeter, waarna de scheidsrechter zijn fout herstelde. Henk Veerman schoot de bal beheerst voorbij de uitblinkende FC Groningen-doelman en liet daarmee zijn veertiende competitietreffer van dit seizoen aantekenen.

In het dik kwartier dat Robben in actie kwam, kon hij niks meer forceren De ex-international zette een paar keer aan voor een actie en was één keer dicht bij een goal, maar prikte naast, zodat het nog wachten is op zijn eerste Eredivisietreffer sinds 2002.

Het was SC Heerenveen dat de zege definitief veilig stelde. Na goed voorbereidend werk van Joey Veerman schoof Tibor Halilovic de 0-2 binnen, zijn eerste goal in Friese dienst.

Door de eerste uitzege sinds de overwinning op Sparta in november klampt SC Heerenveen aan in de strijd om de achtste plaats, die recht geeft op deelname aan de play-offs. De Friezen blijven tiende, maar komen in puntentotaal langszij bij nummer negen FC Twente, dat een beter doelsaldo heeft. FC Groningen staat op de zesde plek nog steeds goed gepositioneerd voor deelname aan de play-offs, maar liet een grote kans liggen om verder weg te lopen bij nummer zeven FC Utrecht. De ploeg van trainer Danny Buijs zoekt wel al een tijdje naar zijn vorm met drie nederlagen en slechts één zege in de laatste vijf wedstrijden. Een opsteker voor de slotfase van het seizoen is dat Buijs met Robben er een kwaliteitsimpuls van formaat heeft bijgekregen.